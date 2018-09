“Aperitivo in Green”: la Kioene Volley incontra i tifosi a l'Ombra della Piazza

Un aperitivo insieme ai tifosi: alle 19.30 di venerdì 21 settembre a l’Ombra della Piazza gli atleti della Kioene Padova incontreranno i supporters per un aperitivo in compagnia. I tifosi che parteciperanno all’evento indossando l’esclusiva Green t-shirt griffata Kioene potranno consumare l’aperitivo gratuitamente.

L’evento si svolge in collaborazione con B2O, official sponsor della Kioene Padova.

Kioene Padova alla Rimini Volley Cup