Aperitivo al museo della Padova Ebraica

Sabato sera vieni al Museo della Padova Ebraica! Tre appuntamenti che uniscono degustazione e cultura: vi faremo scoprire nuove curiosità sul quartiere del ghetto, conoscere i preziosi tessuti della collezione e apprezzare della bella musica.

Ogni serata sarà accompagnata da un piacevole aperitivo per conoscere le regole alimentari ebraiche, degustare vino e finger food Kasher.

Aperitivo al museo

ore 18.15

Itinerario serale alla scoperta delle tracce della vita ebraica nel ghetto di Padova

"Nella descrizione urbanistica della città, viene individuata con il nome di "Ghetto" l'area del centro compresa tra Piazza delle Erbe, via S.Canziano e via D.Manin a nord; via Roma ad est; via Marsala a sud; via G. Barbarigo e via del Duomo ad ovest. La zona in cui furono reclusi gli ebrei dal XVI° al XIX° secolo [...], era estremamente più ridotta: non si affacciava su Piazza delle Erbe, né su via Roma; toccava via Marsala soltanto allo sbocco di via dell'Arco e ad ovest non si sviluppava oltre via dei Fabbri..."

Davide Romanin Jacur "Il ghetto e i luoghi ebraici"

A seguire aperitivo Kasher

Visita dedicata ai pezzi della collezione rientrati dalla mostra temporanea "Tutti i colori dell'Italia Ebraica" alla Galleria degli Uffizi a Firenze conclusa il 27 ottobre scorso. Tra gli oggetti un prezioso Me'il (manto che ricopre la Torah) restaurato ed esposto per la prima volta in occasione della temporanea che ora è possibile ammirare al Museo della Padova Ebraica.

A seguire aperitivo Kasher

Percorsi poetici nella musica di Gustav Mahler

Un viaggio affascinante alla scoperta di Mahler liederista e del suo mondo solitario e visionario.

Interverranno:

Adele Boghetich, musicologa

Nicola Guerini, direttore d'orchestra

A seguire aperitivo Kasher

Costi

Il costo per ogni serata è di 15 euro, comprensivo di visita, ingresso al museo e aperitivo Kasher. E' obbligatoria la prenotazione via e-mail padovaebraica@coopculture.it o chiamando allo 049 661267 in orario di apertura del museo.

Per ogni altra informazione, vi invitiamo a visitare il nostro sito web: www.museopadovaebraica.it

Info

Museo della Padova Ebraica

via delle Piazze, 26

E-mail padovaebraica@coopculture.it

Tel. 049 661267

tel. 041 5240119

A novembre il Museo seguirà i seguenti orari:

Lunedì 10-14

Giovedì 14-18

Venerdì 9.30-13.30

Domenica 10-18

Gallery