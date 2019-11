Aperitivo al museo della Padova Ebraica

Sabato sera vieni al Museo della Padova Ebraica! Tre appuntamenti che uniscono degustazione e cultura: vi faremo scoprire nuove curiosità sul quartiere del ghetto, conoscere i preziosi tessuti della collezione e apprezzare della bella musica.

Ogni serata sarà accompagnata da un piacevole aperitivo per conoscere le regole alimentari ebraiche, degustare vino e finger food Kasher.

Aperitivo al museo

ore 18.15

---

Visita dedicata ai pezzi della collezione rientrati dalla mostra temporanea "Tutti i colori dell'Italia Ebraica" alla Galleria degli Uffizi a Firenze conclusa il 27 ottobre scorso. Tra gli oggetti un prezioso Me'il (manto che ricopre la Torah) restaurato ed esposto per la prima volta in occasione della temporanea che ora è possibile ammirare al Museo della Padova Ebraica.

A seguire aperitivo Kasher

Percorsi poetici nella musica di Gustav Mahler

Un viaggio affascinante alla scoperta di Mahler liederista e del suo mondo solitario e visionario.

Interverranno:

Adele Boghetich, musicologa

Nicola Guerini, direttore d'orchestra

A seguire aperitivo Kasher

Costi

Il costo per ogni serata è di 15 euro, comprensivo di visita, ingresso al museo e aperitivo Kasher. E' obbligatoria la prenotazione via e-mail padovaebraica@coopculture.it o chiamando allo 049 661267 in orario di apertura del museo.

Per ogni altra informazione, vi invitiamo a visitare il nostro sito web: www.museopadovaebraica.it

Info

Museo della Padova Ebraica

via delle Piazze, 26

E-mail padovaebraica@coopculture.it

Tel. 049 661267

tel. 041 5240119

A novembre il Museo seguirà i seguenti orari:

Lunedì 10-14

Giovedì 14-18

Venerdì 9.30-13.30

Domenica 10-18