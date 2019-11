Aperitivo al Museo della Padova ebraica per scoprire i tessuti della collezione

Sabato sera vieni al Museo della Padova Ebraica! Il secondo di tre appuntamenti che uniscono degustazione e cultura: sabato 7 dicembre vi racconteremo di alcuni splendidi tessuti ospitati nella collezione e freschi di nuovo restauro.

Dedicheremo una breve visita guidata ad alcuni oggetti esposti al Museo che, per la loro originalità e antichità, sono stati esibiti alla scorsa mostra “Tutti i colori dell’Italia Ebraica” presso la Galleria degli Uffizi a Firenze. Tra questi ricordiamo il prezioso Me’il, manto che ricopre la Torah, che è stato esposto per la prima volta alla mostra temporanea e che ora è possibile ammirare al Museo della Padova Ebraica. Per l’occasione, i tessuti sono stati restaurati ed oggi sono ancora più belli. In più gli studi per la redazione del catalogo hanno permesso di approfondire parti importante della loro storia.

Al termine della visita, un piacevole aperitivo vi farà conoscere le regole alimentari ebraiche e degustare vino e finger food Kasher. Il costo per la serata è di 15 euro, comprensivo di visita, ingresso al museo e aperitivo Kasher. È obbligatoria la prenotazione.

Informazioni e contatti

Web: https://www.museopadovaebraica.it/eventi/aperitivo-al-museo-e-i-tessuti-della-collezione/