“Aperitivo al museo”, percorsi tematici a palazzo Zuckermann

Aperitivo al Museo prevede percorsi tematici guidati a specifiche sezioni delle raccolte artistiche e numismatiche esposte nella sede di Palazzo Zuckermann.

A conclusione degli incontri verrà organizzato un aperitivo: sarà l’occasione per unire gli appuntamenti con l’arte al classico rituale del tardo pomeriggio padovano, per scambiare opinioni e per soddisfare curiosità sulle opere presentate.

Gli incontri saranno a cura di Elisabetta Gastaldi (Museo d’Arte Medievale e Moderna-Arti Applicate e decorative) e di Valeria Vettorato (Museo Bottacin).

L’aperitivo sarà offerto da ZU’ BAR.

“APERITIVO AL MUSEO”, TUTTI I PERCORSI TEMATICI A PALAZZO ZUCKERMANN

Inizio: ore 17.45

PROGRAMMA​

Giovedì 25 maggio

La collezione di ceramiche del Sei-Settecento

Elisabetta Gastaldi e Michelangelo Munarini

Giovedì 8 giugno

Antonio canova e l’ideale neoclassico

Elisabetta Gastaldi e Valeria Vettorato

Informazioni

Biglietto d’ingresso: euro 1

Il biglietto d’ingresso si acquista alla cassa dei Musei Civici agli Eremitani

Prenotazione obbligatoria, max 35 persone

Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

Tel. 049 8205675 (da lunedì a venerdì 9-12)

museo.arte@comune.padova.it

