Aperitivo al museo e passeggiata nel ghetto ebraico di Padova

Sabato sera vieni al Museo della Padova Ebraica! Il primo di tre appuntamenti che uniscono degustazione e cultura: sabato 30 novembre vi faremo scoprire nuove curiosità sul quartiere del ghetto, tutto da percorrere tra le sue viuzze strette e affascinanti e i portici che raccontano di una vita vivace.

«Nella descrizione urbanistica della città, viene individuata con il nome di “Ghetto” l’area del centro compresa tra Piazza delle Erbe, via S.Canziano e via D.Manin a nord; via Roma ad est; via Marsala a sud; via G. Barbarigo e via del Duomo ad ovest. La zona in cui furono reclusi gli ebrei dal XVI° al XIX° secolo […], era estremamente più ridotta: non si affacciava su Piazza delle Erbe, né su via Roma; toccava via Marsala soltanto allo sbocco di via dell’Arco e ad ovest non si sviluppava oltre via dei Fabbri…», Davide Romanin Jacur “Il ghetto e i luoghi ebraici”.

Al termine del tour guidato, un piacevole aperitivo vi farà conoscere le regole alimentari ebraiche e degustare vino e finger food Kasher. Il costo per la serata è di 15 euro, comprensivo di visita, ingresso al museo e aperitivo Kasher. È obbligatoria la prenotazione.

