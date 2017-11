“L'aperitivo in sostanza”, incontro informale al Galileo Visionary District di Padova

Mercoledì 22 novembre alle ore 17 le porte del Galileo Visionary District, in corso Stati Uniti, si aprono per ospitare “L'aperitivo in sostanza”, un evento organizzato dal dipartimento Visionary R&D, punto di riferimento all'interno della struttura padovana nella ricerca e sviluppo dei materiali innovativi e del trasferimento tecnologico.

Le novità nel settore dei tessuti e dell'high-tech esposte nella Fiera di Francoforte verranno presentate al Galileo con esempi concreti e campioni dimostrativi.

Il format dell'incontro prevede, come ricorda il titolo, un aperitivo finale per discutere tra esperti, professionisti e appassionati del settore in modo informale.

L'evento è un'occasione da non perdere per tutte le aziende e i professionisti curiosi di scoprire come, grazie ai materiali wearable che stanno popolando la scena mondiale, si possano apportare significative innovazioni per crescere e migliorare il proprio vantaggio competitivo.

PROGRAMMA

ore 17 registrazione

ore 17.15 saluti: dott. Emiliano Fabris direttore Galileo Visionary District

ore 17.30 “L’elettronica si fa tessuto: esempi applicativi e proposte dal mercato” con l'ing. Valeria Adriani di Galileo Visionary R&D

ore 17.50 “Come è fatto: i materiali e le tecnologie dei tessuti high -tech” con l'ing. Eva Tenan di Galileo Visionary R&D

ore 18.15 “Il geotessile della prossima generazione. Un monitor sempre attivo nelle opere sotterranee” con Antonio Perissinotto di Tessilbrenta srl

ore 18.30 dibattito

ore 18.45 brindisi di saluto