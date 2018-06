Aperitivo street by Nicole di Noventa Padovana

Un evento ideato e voluto dall’imprenditrice Nicoletta Allibardi, Aperitivo Street by Nicole, è un evento che darà la possibilità a tutti gli ospiti e clienti dello storico negozio Nicole Boutique, di vivere una magica serata in allegria all’insegna della bellezza.

L’appuntamento, aperto a tutti i curiosi, è per venerdì 8 giugno a partire dalle 17 in via Marconi, 82 a Noventa Padovana.

Un appuntamento ricco di sorprese perché oltre all’aperitivo street ed alla meravigliosa sfilata accompagnata dalla presenza delle diverse attività economiche di Noventa, quest’anno ci sarà un importante momento formativo dedicato alle imprese sul tema della promozione in ottica turistico-commerciale (relatori Dario Bertocchi, Dipartimento di Economia - Università Cà Foscari di Venezia e Irene Mantoan, Museo della Calzatura Villa Foscarini Rossi) e uno spazio dedicato all’arte. Saranno presenti ed esporranno tre artisti Noventani: Sergio Rodella, Ruggero Pagnin e Alberto Raffaelli.

“Questo è il quarto anno consecutivo in cui proponiamo l’evento. Possiamo dire che è stato un crescendo di partecipazione sia come ospiti che sono venuti a festeggiare con noi, che come numero di colleghi esercenti che si sono uniti nell’organizzazione. Questo ci fa capire che siamo sulla strada giusta per lavorare insieme e trasmettere la passione che quotidianamente anima le nostre attività commerciali” dichiara Luca Pasin titolare del Lucaffè a Noventa Padovana e delegato Confesercenti per il territorio che da quattro anni affianca Nicoletta nell’organizzazione dell’evento e nella rete di commercianti.

Il tutto verrà seguito in diretta streaming su Facebook e sarà presentato da Massimo Martire, direttore artistico dell’emittente italiana Radio Canale Italia.

Sfileranno capi di abbigliamento, calzature, intimo, oltre agli allestimenti floreali, a degustazioni dolci e salate e ai drink, e non mancheranno proposte di servizi e consulenze.

Programma