Aperitivo a Teatro, “Fabbrica” al teatro Verdi

Giovani attori e grandi autori, spettacoli inediti e un drink rinfrescante è il cocktail perfetto per un Aperitivo a teatro: dopo il successo delle edizioni passate, dal 24 giugno al 3 agosto tutte le sere alle 19 torna la rassegna estiva del Teatro Verdi di Padova.

Un cartellone nel segno dei giovani è quello della quarta edizione di Aperitivo a Teatro con sette spettacoli, tutti di produzione dello Stabile del Veneto, che mettono al centro del palcoscenico i giovani attori allievi dell’Accademia Palcoscenico, la scuola dello Stabile, e i giovani attori professionisti della Compagnia Giovani, nata dal modello TeSeO – Teatro Scuola e Occupazione, in un programma che spazia dai grandi classici alla nuova drammaturgia, dal teatro di narrazione alla commedia dell’arte, attraverso temi che parlano sempre e comunque al nostro tempo.

Dal 1 al 6 luglio, ore 19 (replica 03 luglio, ore 18)

Ascanio Celestini

Fabbrica

Fabbrica di Ascanio Celestini con musiche di Giovanna Marini è un’opera popolare di grande respiro, che abbraccia più di un secolo di storia operaia italiana. È il racconto epico di una vicenda umana, che parla di uomini e di donne, di vita e di morte, di amore, di orgoglio e di condanna. All’attualità del pensiero sul tema del lavoro, si mescolano i modi della cultura contadina: l’orizzonte simbolico, il senso del magico, del mistero dell’esistenza. I canti della tradizione orale sono firmati da Giovanna Marini, la più grande compositrice italiana di musica vocale per il teatro. Sandra Mangini dirige i diciannove allievi attori dell’Accademia Palcoscenico del Teatro Stabile del Veneto in questa versione corale del racconto, che porta per la prima volta in scena in Italia le musiche composte dalla Marini per la versione francese del testo.

Fabbrica

di Ascanio Celestini

canti di Giovanna Marini

adattamento e regia Sandra Mangini

con Elena Antonello, Caterina Benevoli, Alice Bertan, Arianna Calgaro, Federico Cibin, Gaspare Del Vecchio, Federica Fresco, Massimiliano Kodrič, Gianluca Pantaleo, Chiara Pellegrin, Imma Quinterno, Alice Ravello, Andrea Sadocco, Andrea Savina, Jessica Sedda, Matilde Sgarbossa, Antonio Vanzo, Alberto Vecchiato, Marco Volpe

assistente alla regia Chiara Saleri

collaborazione musicale Luciano Borin

luci Enrico Berardi

costumi Lauretta Salvagnin

produzione Teatro Stabile del Veneto

durata 1h circa

Biglietti

Intero: 12 euro;

Ridotto: 10 euro (Under 26, Abbonati TSV);

Universitari a Teatro: 3 euro.

Abbonamento a quattro spettacoli 32 euro (acquistabile online, specifiche qui)

