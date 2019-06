Aperitivo a Teatro, “Da qui alla luna – studio” al teatro Verdi

Giovani attori e grandi autori, spettacoli inediti e un drink rinfrescante è il cocktail perfetto per un Aperitivo a teatro: dopo il successo delle edizioni passate, dal 24 giugno al 3 agosto tutte le sere alle 19 torna la rassegna estiva del Teatro Verdi di Padova.

Scopri tutti gli appuntamenti della rassegna estiva "Aperitivo a teatro"

I protagonisti

Un cartellone nel segno dei giovani è quello della quarta edizione di Aperitivo a Teatro con sette spettacoli, tutti di produzione dello Stabile del Veneto, che mettono al centro del palcoscenico i giovani attori allievi dell’Accademia Palcoscenico, la scuola dello Stabile, e i giovani attori professionisti della Compagnia Giovani, nata dal modello TeSeO – Teatro Scuola e Occupazione, in un programma che spazia dai grandi classici alla nuova drammaturgia, dal teatro di narrazione alla commedia dell’arte, attraverso temi che parlano sempre e comunque al nostro tempo.

L'evento

Dal 15 al 20 luglio, ore 19

Matteo Righetto

Da qui alla luna – studio

Dettagli

Ottobre 2018: la tempesta "Vaia" devasta le Alpi orientali spazzando via sedici milioni di alberi, che, messi in fila uno dopo l'altro, coprirebbero grossomodo la distanza che ci separa dalla luna. Lo scrittore padovano Matteo Righetto ricostruisce con precisione i fatti in una sorta di delicatissimo requiem per una montagna violentata e abbandonata. Un racconto corale che ci fa rivivere l'orrore di quei giorni attraverso lo sguardo degli abitanti delle vallate bellunesi: il muratore Silvestro, Paolo un giovane studente e la vecchissima Agata. Il regista Giorgio Sangati affida all’ironia e all’umanità di Andrea Pennacchi, accompagnato dalle musiche di Giorgio Gobbo, il racconto di questo disastro naturale. Prende forma così il primo studio di uno spettacolo che debutterà nella sua versione definitiva il prossimo autunno.

Da qui alla luna – studio

di Matteo Righetto

regia Giorgio Sangati

con Andrea Pennacchi

alla chitarra Giorgio Gobbo

scene Alberto Nonnato

luci Paolo Pollo Rodighiero

collaborazione ai costumi Barbara Odorizzi

produzione Teatro Stabile del Veneto

durata 1h circa

Biglietti

Intero: 12 euro;

Ridotto: 10 euro (Under 26, Abbonati TSV);

Universitari a Teatro: 3 euro.

Abbonamento a quattro spettacoli 32 euro (acquistabile online, specifiche qui)

