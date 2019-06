Aperitivo a Teatro, “Uno, Nessuno e Centomila” al teatro Verdi

Giovani attori e grandi autori, spettacoli inediti e un drink rinfrescante è il cocktail perfetto per un Aperitivo a teatro: dopo il successo delle edizioni passate, dal 24 giugno al 3 agosto tutte le sere alle 19 torna la rassegna estiva del Teatro Verdi di Padova.

Scopri tutti gli appuntamenti della rassegna estiva "Aperitivo a teatro"

I protagonisti

Un cartellone nel segno dei giovani è quello della quarta edizione di Aperitivo a Teatro con sette spettacoli, tutti di produzione dello Stabile del Veneto, che mettono al centro del palcoscenico i giovani attori allievi dell’Accademia Palcoscenico, la scuola dello Stabile, e i giovani attori professionisti della Compagnia Giovani, nata dal modello TeSeO – Teatro Scuola e Occupazione, in un programma che spazia dai grandi classici alla nuova drammaturgia, dal teatro di narrazione alla commedia dell’arte, attraverso temi che parlano sempre e comunque al nostro tempo.

L'evento

Dal 24 al 29 giugno, ore 19

Luigi Pirandello

Uno, Nessuno e Centomila

Dettagli

Con Uno, nessuno e centomila, il suo ultimo romanzo del 1925, Luigi Pirandello porta all’estremo il processo di scomposizione del personaggio caratteristico della sua narrativa e del suo teatro. Giuseppe Emiliani distilla il cuore del testo dando vita ad un adattamento per il teatro che trova un giusto equilibrio tra narrazione in prima persona, confessione pubblica, enunciazione filosofica e rapporti dialogici tra i personaggi. All’umorismo e al sentimento del contrario si associa spesso una dimensione grottesca, necessaria per descrivere la follia in cui il protagonista, Vitangelo Moscarda detto Gengè, cade progressivamente. Prende forma così uno spettacolo vivace, a volte concitato e nervoso, che può contare sull’entusiasmo e sull’energia degli attori della Compagnia Giovani.

Uno, Nessuno e Centomila

da Luigi Pirandello

adattamento e regia Giuseppe Emiliani

con gli attori della Compagnia Giovani del Teatro Stabile del Veneto

Simone Babetto, Andrea Bellacicco, Maria Celeste Carobene, Eleonora Panizzo, Cristiano Parolin, Filippo Quezel, Federica Chiara Serpe, Leonardo Tosini

assistente alla regia Nicolò Sordo

collaborazione alla regia Sandra Mangini

luci Enrico Berardi

collaborazione ai costumi Barbara Odorizzi

produzione Teatro Stabile del Veneto

durata 1h circa

Biglietti

Intero: 12 euro;

Ridotto: 10 euro (Under 26, Abbonati TSV);

Universitari a Teatro: 3 euro.

Abbonamento a quattro spettacoli 32 euro (acquistabile online, specifiche qui)

