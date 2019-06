Aperitivo a Teatro, “Arlecchino e l’anello magico” al teatro Verdi

Giovani attori e grandi autori, spettacoli inediti e un drink rinfrescante è il cocktail perfetto per un Aperitivo a teatro: dopo il successo delle edizioni passate, dal 24 giugno al 3 agosto tutte le sere alle 19 torna la rassegna estiva del Teatro Verdi di Padova.

Scopri tutti gli appuntamenti della rassegna estiva "Aperitivo a teatro"

I protagonisti

Un cartellone nel segno dei giovani è quello della quarta edizione di Aperitivo a Teatro con sette spettacoli, tutti di produzione dello Stabile del Veneto, che mettono al centro del palcoscenico i giovani attori allievi dell’Accademia Palcoscenico, la scuola dello Stabile, e i giovani attori professionisti della Compagnia Giovani, nata dal modello TeSeO – Teatro Scuola e Occupazione, in un programma che spazia dai grandi classici alla nuova drammaturgia, dal teatro di narrazione alla commedia dell’arte, attraverso temi che parlano sempre e comunque al nostro tempo.

L'evento

Dal 29 luglio al 3 agosto, ore 19

Carlo Goldoni

Arlecchino e l’anello magico

Dettagli

Arlecchino e l’anello magico è uno degli ultimi scritti di Goldoni per il teatro della capitale francese. Tratta un tema pressoché inedito per l’autore veneziano: la magia. Arlecchino, umile formaggiaio, abbandona in gran segreto la città di Bergamo per togliersi la vita nella solitudine di un bosco. Il motivo, nemmeno a dirlo, la certezza che la moglie Argentina lo tradisca. Ma il topos letterario del povero bergamasco lascia spazio all’arrivo di un mago, un santone che gli propone un rimedio a tutte le sue sciagure, un anello magico di incredibile potenza. Calzandolo il povero sfortunato dimenticherà ogni disgrazia e potrà ricominciare a vivere serenamente e ad innamorarsi, ironia della sorte, proprio di Argentina. Tra equivoci, creditori e fraintendimenti, Arlecchino verrà dichiarato pazzo, bastonato e bastonante, sino al colpo di scena finale.

Arlecchino e l’anello magico

da Carlo Goldoni

traduzione e adattamento Marco Zoppello

con Stefano Rota

e con gli attori della Compagnia Giovani del Teatro Stabile del Veneto

Davide Falbo, Meredith Airò Farulla, Lorenza Lombardi, Eleonora Marchiori, Marlon Zighi Orbi, Pierdomenico Simone

assistente alla regia Maria Roberta Strazzella

scene Alberto Nonnato

costumi Lauretta Salvagnin

maschere Roberto Maria Macchi

luci Paolo Pollo Rodighiero

produzione Teatro Stabile del Veneto

durata 1h circa

Biglietti

Intero: 12 euro;

Ridotto: 10 euro (Under 26, Abbonati TSV);

Universitari a Teatro: 3 euro.

Abbonamento a quattro spettacoli 32 euro (acquistabile online, specifiche qui)

