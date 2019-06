Aperitivo a Teatro, “Never Ending Machine” al teatro Verdi

Giovani attori e grandi autori, spettacoli inediti e un drink rinfrescante è il cocktail perfetto per un Aperitivo a teatro: dopo il successo delle edizioni passate, dal 24 giugno al 3 agosto tutte le sere alle 19 torna la rassegna estiva del Teatro Verdi di Padova.

Scopri tutti gli appuntamenti della rassegna estiva "Aperitivo a teatro"

I protagonisti

Un cartellone nel segno dei giovani è quello della quarta edizione di Aperitivo a Teatro con sette spettacoli, tutti di produzione dello Stabile del Veneto, che mettono al centro del palcoscenico i giovani attori allievi dell’Accademia Palcoscenico, la scuola dello Stabile, e i giovani attori professionisti della Compagnia Giovani, nata dal modello TeSeO – Teatro Scuola e Occupazione, in un programma che spazia dai grandi classici alla nuova drammaturgia, dal teatro di narrazione alla commedia dell’arte, attraverso temi che parlano sempre e comunque al nostro tempo.

L'evento

Dall’8 al 13 luglio, ore 19

Marta Dalla Via

Never Ending Machine

Dettagli

Dopo il successo della scorsa estate con Savana padana, Stefano Scandaletti si affianca questa volta a Marta Dalla Via per proseguire l’indagine sulle nuove urgenze del mondo contemporaneo. Never Ending Machine sposta attori e spettatori nello scenario paradossale di un imminente futuro tecnologico. Dove nasce una storia? Qual è l’impeto, il bisogno, l’ingegno che la crea? Storie per comprare, votare, evadere. Stories postate sui social per guadagnare un like. Il commercio del racconto non si ferma mai. Ci sono storie che puoi raccontare solo dopo averle vissute ma quelle che corrono dentro gli schermi ti portano lontano dal reale, verso l’impossibile, verso l’irriconoscibile. E così, quando un cervello tecnologico riesce a elaborare i dati rubati al tuo account per portarti in un'avventura dove solo tu diventi il vero protagonista, ecco che accade la tragedia: Never Ending Machine

Never Ending Machine

di Marta Dalla Via

regia Stefano Scandaletti

con Eleonora Bolla, Silvia De Bastiani, Riccardo Gamba, Pietro Quadrino

movimenti di scena Davide Sportelli

soundesign Lorenzo Danesin

luci Enrico Berardi

collaborazione ai costumi Barbara Odorizzi

produzione Teatro Stabile del Veneto

si ringraziano Francesco Wolf per aver prestato la sua voce e M.i.l.k. Studios di Roma per le registrazioni

durata 1h circa

Biglietti

Intero: 12 euro;

Ridotto: 10 euro (Under 26, Abbonati TSV);

Universitari a Teatro: 3 euro.

Abbonamento a quattro spettacoli 32 euro (acquistabile online, specifiche qui)

