Aperitivo polpette e botticelle al White Rabbit BeerShop

Evento facebook https://www.facebook.com/events/469926430465714/

Polpette e botticelle...l’accoppiata perfetta!

Sabato 20 luglio, dalle ore 16 alle 20, vi aspettiamo per un super aperitivo con polpette homemade e tre botticelle fresche fresche direttamente dalla Franconia:

Hummel Kellerbier

Mönchsambacher Export

Meinel-Bräu Classic Pils

Bicchiere misura unica 0.30 cl ad euro 3.

Per chi vorrà portarsi a casa le sue birre preferite, come al solito ci saranno le stesse referenze anche in bottiglia!