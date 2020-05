AperiViso virtuale all’Orto botanico di Padova

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/164169398350744/

L’Orto botanico di Padova oltre ad essere tra i più belli d’Italia è un posto accessibile e adatto ai vari tipi di disabilità.

Per questo motivo, in attesa che riapra ufficialmente i suoi cancelli, il prossimo AperiViso vi daremo piccoli consigli pratici per rendere la vostra visita il più accessibile e spensierata possibile.

L’incontro è gratuito e si svolgerà su Zoom e si svolggerà venerdì 15 maggio ore 17.30-18.15.

Per partecipare iscriviti qui https://www.viso.cloud/uscite-organizzate/aperiviso-del-15-maggio-2020/