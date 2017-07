Aperol Spritz porta l’aperitivo Campretto di San Martino di Lupari

Venerdì 28 luglio l’Aperol Spritz Tour farà tappa a Campretto di San Martino di Lupari con il caratteristico Hostaria del Vecio, il van Volkswagen arancione targato Aperol, in occasione della manifestazione “Estate In”.

DETTAGLI

Aperol Spritz diffonde l’onda arancio dell’aperitivo più colorato d’Italia con il tour 2017 che porta l’allegria del suo happy hour nelle principali regioni italiane.

Il prossimo appuntamento è previsto per venerdì 28 luglio a Campretto di San Martino di Lupari, in provincia di Padova. Il caratteristico comune, situato nella Piana del Brenta, ospiterà l’Aperol Spritz Tour in occasione della prima serata dell’edizione 2017 di “Estate In”, la manifestazione locale che coinvolgerà per dieci giorni i cittadini con musica, attività ricreative, mostre e degustazioni.

Un coloratissimo van Volkswagen – Hostaria del Vecio – carico di Aperol Spritz e cicchetti porterà una ventata di freschezza e colore in via dell’Usignolo, 6 dalle ore 20 fino all’1. Aperol torna così in Veneto con la sua proverbiale voglia di divertirsi e di stare insieme, #HappyTogether, come recita il suo nuovo claim.

Per tutti coloro che si fermeranno ci sarà anche la possibilità di assaggiare dei deliziosi cicchetti preparati dalle mani esperte di un oste del posto: grazie ai suoi preziosi consigli culinari sarà possibile creare gli abbinamenti migliori perché ‘ogni spriss fa alegria se’l se beve in compagnia’.

