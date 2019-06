HappyTogether, i locali di Padova si tingono di arancione per una serata con Aperol

L'aperitivo più famoso d'Italia torna nella città che giusto cento anni fa gli ha dato i natali. Saranno nove locali delle piazze a ospitare l'Aperol Spritz Tour che fa tappa in città mercoledì 26 giugno. Dalle 18.30 alle 23 ogni bar allestirà un angolo dedicato con selfie, giochi e divertimento.

I locali

Ben sei i locali aderenti in piazza dei Signori, cuore del rito dell'aperitivo cittadino. Saranno El Pilar, Ham Holy Burger, Hendrix Bar, Kofler Kafè, Marlè e il Piazza dei Signori 9. Parteciperanno poi il Cànova del Bò 1493 e Fiore di piazza delle Erbe e CentoxCento di via Dante Alighieri.

Come partecipare

In ciascun locale verrà allestito un angolo dedicato ad Aperol nell'ambito del tour itinerante che tocca tante città italiane. Una serata di condivisione all'insegna dell'hashtag #HappyTogether con dj set, giochi, musica dal vivo e foto ricordo. Per partecipare basta acquistare un Aperol spritz in uno dei locali, registrarsi e ricevere il braccialetto arancione per prendere parte alle varie attività in programma nell’orange area e ricevere gli esclusivi gadget tra partite di calcio balilla, puzzle giganti e originali foto ricordo nei photoboot brandizzati.