Evento Facebook

***Evento in aggiornamento

Domenica 25 marzo dalle 11 alle 18.30 si celebra la festa di apertura dell’Anfiteatro del Venda, per festeggiare l’arrivo della primavera e inaugurare la nuova stagione dell'anfiteatro.

A breve tutte le informazioni e il programma completo della giornata, che si svolgerà dalla tarda mattinata fino al tramonto.



Sul palco nel pomeriggio saliranno quattro musicisti di strada australiani che rispondono al nome di The Cope Street Parade e che dalle 11 circa ci sarà una passeggiata di un paio di ore lungo i sentieri del Venda in collaborazione con Coop. A perdifiato.

Biglietti

Ingresso alla porta 5 euro