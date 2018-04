Apertura straordinaria del Castello Carrarese e giro in barca

Il Fai - Fondo ambiente italiano, delegazione di Padova, e il Comitato Mura propongono la visita guidata al Castello Carrarese, una delle più ricche e sontuose residenze signorili di fine Trecento.

Dopo la visita, per chi lo desidera, è prevista una gita in barca, grazie alla collaborazione degli Amissi del Piovego. La gita, con partenza dall’imbarcadero di piazzetta Delia, termina al ponte delle Torricelle e dura circa 20 minuti.

Non sono previste prenotazioni anticipate, suddivisione in gruppi secondo l’ordine di presentazione all’ingresso, dalle ore 9.45; l’orario di partenza dei gruppi è indicativo e potrà subire qualche ritardo.

Si raccomanda l’uso di scarpe chiuse, meglio se con suola di gomma.

Iniziativa organizzata con la collaborazione dell’Assessorato alla cultura del Comune di Padova.

Costi

Per la visita al Castello contributo minimo consigliato 3 euro; per la gita in barca offerta libera minimo 5 euro.

Per informazioni

Fai – Fondo ambiente italiano – delegazione di Padova

Casa della Rampa Carrarese – via Vallaresso 32 – 35121 Padova

cell. 392 3993419

email padova@delegazionefai.fondoambiente.it

sito www.fondoambiente.it