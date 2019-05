Padova Pride Village 2019: opening party in Fiera con Mara Venier e Loredana Bertè

Venerdì 14 giugno riparte l’estate firmata Pride Village, la più grande kermesse LGBTI d’Italia, che ogni anno calamita alla Fiera di Padova centinaia di migliaia di persone provenienti da tutta la penisola. Un’edizione particolare quella di quest’anno che viene a coincidere con un anniversario fondamentale per le persone gay, lesbiche e transessuali di tutto il mondo. Cinquant’anni fa, la notte del 27 giugno 1969 a New York prendevano infatti il via i moti di Stonewall, momento di nascita del movimento di liberazione gay moderno in tutto il mondo.

Per festeggiare la propria dodicesima edizione in un anno così importante, il Pride Village ha voluto invitare alla propria inaugurazione due testimonial da sempre molto amate dal pubblico ma soprattutto da sempre al fianco alla comunità LGBTI: Mara Venier e Loredana Bertè.

Conduttrice televisiva di grandissimo talento, attrice, opinionista, con un grande anno di successi con il programma Domenica in dov’è la padrona di casa, Mara Venier salirà sul palco del Village insieme a tutta l’animazione per tagliare il nastro che darà il via ufficiale al Festival.

La serata sarà resa ancora più speciale dalla guest star Loredana Bertè che non solo torna al Village a sei anni di distanza dalla sua prima trionfale esibizione, ma firma anche la sigla di questa dodicesima edizione con il nuovo singolo estivo "Tequila e San Miguel", brano scritto per lei da Calcutta, Tommaso Paradiso e Takagi & Ketra, che sono anche i produttori del pezzo. Il brano verrà eseguito nel corso del live che vedrà Loredana eseguire tutte le hits che l’hanno resa una delle artiste più amate di sempre.

I cancelli apriranno alle 19.30 e, per festeggiare, il Pride Village rimarrà aperto fino alle 5 del mattino.

Dettagli

Il Padova Pride Village rimarrà aperto, dal mercoledì al sabato, fino al 14 settembre portando in città tre mesi di musica, teatro, cultura e divertimento nuovissima dodicesima edizione.

Vi aspettiamo venerdì 14 giugno dalle ore 19.30 presso il Polo Fieristico di Padova.

Dopo la cerimonia di apertura si ballerà fino alle 5 del mattino con tutta l'animazione in due dancefloor:

- POP con Mattia Matthew

- HOUSE con Luca Dorigo

Avrete a disposizione moltissimi punti bar e nuovissime aree food.

Ingresso unico venerdì: 10 euro // ticket acquistabili la sera dell'evento.

Polo Fieristico di Padova

Ingresso cancello S // via Tommaseo.

Parcheggi da cancello L // via Rismondo

