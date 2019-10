Domenica 13 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.30 “In Autunno piovono Libri” - Apertura straordinaria della Biblioteca Melchiorre Cesarotti in occasione di “Biblioteche in Festa” della rete BPA.

Sono in programma laboratori creativi per i bambini dalle ore 10 alle ore 11 per i bambini dai 3 ai 5 anni e dalle ore 11.15 alle ore 12.15 per i bambini dai 6 ai 10 anni.

Nel pomeriggio dalle ore 16 spettacolo di animazione per i bambini e le famiglie.

“Con l’apertura straordinaria di Palazzo Eugenio Maestri di domenica 13 ottobre – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – si vuole creare l’opportunità di vivere la nostra bella biblioteca con proposte culturali, artistiche e creative rivolte a grandi e piccini. In occasione della manifestazione “In Autunno piovono Libri” i bambini potranno creare il protagonista della propria favola personale con i vari laboratori in programma e potranno assistere ad uno spettacolo con animazione delle favole in 3D attraverso una carrellata di storie tratte dai libri per immergersi in coinvolgenti avventure fantastiche”.

Durante la giornata gli utenti potranno accedere al mercatino dei libri usati solidali.

Si ringraziano per la collaborazione la Pro Loco di Selvazzano Dentro e l’Associazione Culturale Fantalica – Casa delle Arti.

L’evento si svolge in rete con tutte le Biblioteche del Consorzio Biblioteche Padovane Associate di Abano Terme.

Ingresso libero

Per informazioni ed iscrizioni ai laboratori:

Tel. 049.8733897

Mail biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Info web

https://www.facebook.com/SelvazzanoCheComunica/

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=570&area=H

Gallery