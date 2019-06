Apertura straordinaria della cappella degli imperatori al castello del Catajo

Al castello del Catajo viene aperta eccezionalmente domenica 22 settembre, dalle 10.30 alle 12, la chiesetta degli imperatori.

Opportunità esclusiva per visitare la Cappella Gentilizia del Castello del Catajo in collaborazione con Lovivo Tour Experience. Una occasione unica per vedere un raro gioiello del neogotico solitamente chiuso al pubblico. Costruita nel 1838 per la visita degli Imperatori D’Austria è una delle più bizzarre costruzioni dell’800 italiano, fatta di legno colorato, dorature e cieli stellati.

Costo di partecipazione euro 13

Partecipazione su prenotazione con posti limitati

Prenotazione online a questo link

+39 049 29 69 340 | +39 333 994 52 88

info@lovivo.it

https://www.lovivo.it/esperienze/eventi/apertura-straordinaria-della-cappella-gentilizia-del-castello-del-catajo/

http://www.castellodelcatajo.it/evento/la-chiesetta-degli-imperatori-apertura-straordinaria-5/