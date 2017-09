Apertura straordinaria del Castello Carrarese

Un'ora (e mezza) di storia e storie al Castello Carrarese: domenica 10 settembre il Comitato Mura di Padova e il FAI - delegazione di Padova, con il supporto del Nucleo Tutela Beni Culturali della Protezione Civile saranno al Castello Carrarese per raccontarne la storia e rivelarne angoli nascosti e aspetti sconosciuti.

LA VISITA

Racconto sulle scoperte effettuate nel corso dei lavori di restauro, con visita delle parti solitamente non aperte al pubblico, ma di grandissimo fascino, accompagnati degli esperti del Comitato Mura.

ORARI

Le visite si svolgeranno nei seguenti orari, con una lunga pausa pomeridiana viste le particolari condizione metereologiche, anche se i locali interni sono molto freschi.

Per gruppi formati al massimo da 25 persone con durata di 1 ora e 30 minuti.

Le prenotazioni e i gruppi si formalizzeranno sul posto, con partenza ogni 30 minuti circa.

Mattina: dalle 10 alle 12

Pomeriggio: dalle 14.30 al tramonto (in funzione della visibilità interna)

INGRESSO

É gradito un contributo a partire da 3 euro

Si raccomanda l'uso di scarpe chiuse, possibilmente con suola in gomma

Accesso da piazza Castello

NOTE STORICHE

Per oltre due secoli il Castello Carrarese, ridotto a casa di pena, è stato un corpo estraneo alla vita della città, un luogo quasi da dover dimenticare a causa della sua triste destinazione, la memoria collettiva aveva rimosso l’enorme valore storico e culturale racchiuso dietro quelle grandi mura, dimenticando anche l’immenso valore simbolico che per secoli aveva rappresentato per la città di Padova.

INFORMAZIONI

