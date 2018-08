Domenica 26 agosto il gruppo Salvalarte di Legambiente organizza l'apertura straordinaria della Torre dell’Orologio, con ingresso libero dal civico 19 di piazza Capitaniato con orario continuato dalle 9.30 alle 18.

Alle ore 11 e alle ore 17 sarà possibile svolgere la visita anche il lingua inglese.

Le visite all’orologio, per motivi di sicurezza sono divise in turni di 45 minuti per un massimo di 10 persone. Dalle ore 9.30 sarà predisposta la postazione di Legambiente per la registrazione alla visita, fino a esaurimento posti.

Contatti

Salvalarte salvalarte@legambientepadova. it

Legambiente

informazioni per Torre Orologio: 392.4764353 (anche WhatsApp)

orario dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18