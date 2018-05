“Sii come Bill”, apertura dello Street marketing festival di fronte al Municipio

Ma lo sapete chi si cela dietro la pagina di successo di Facebook “Sii come Bill”?

Non è uno staff di creativi, non è un’azienda...Lui è il giovane Andrea Nuzzo, ospite d’eccezione al taglio del nastro del Festival più pazzo di Padova e d’Italia: lo Street Marketing Festival, giunto alla sua quarta edizione, il Festival dedicato alle nuove forme di comunicazione, alla pubblicità come forma d’arte e a chi si presenta al pubblico in modo innovativo e creativo.

SCOPRI TUTTE LE LOCATION DEL PADOVA STREET MARKETING FESTIVAL 2018

L’appuntamento per conoscere chi sta dietro le quinte di “Sii come Bill” è per giovedì 24 maggio, alle 17.30, di fronte al Municipio di Padova (Palazzo Moroni), in via VIII Febbraio, ovviamente....in strada!. L’invito è aperto a tutti e il talk è di “libero ascolto”.

SCARICA IL DEPLIANT DELL'INIZIATIVA

Su un palcoscenico originale saliranno lui, Nuzzo, assieme al giornalista di Fox Sports Giovanni Barsotti, presentati da Francesca Trevisi. Taglio del nastro e discorso d’apertura da parte dell’Assessore al Commercio Antonio Bressa.

E con il talk saranno svelate le installazioni e le idee creative pensate quest’anno per lo Street Marketing Festival, “in scena” sul sul liston da giovedì 24 a domenica 27 maggio per tutto il giorno.

Padova si prepara ad accogliere un’invasione di creatività e di divertimento. . Qualche anteprima? Ci sarà una stazione dedicata alla realtà virtuale e aumentata in Piazza Garibaldi, aperta a tutti e ad ingresso gratuito, grazie al contributo di Quellogiusto; un cubo di fronte alla Rinascente per il selfie cittadino, dove i padovani potranno divertirsi facendosi fotografare con ali d’angelo, ali di farfalla, criniere di leone e code di pavone, grazie al famoso chirurgo padovano Pallaoro; un’area relax in via Risorgimento dove ascoltare musica dal vivo seduti su comodi divani di Buonascolto; una mostra di quadri su strada dell’artista padovano e internazionale Noone; curiosità urbane che inscatoleranno i lampioni e l’arredo urbano di via Santa Lucia e del Liston; lampioni vestiti a festa di Despar; alberi di legno, altezza uomo, realizzati dall’Avis, inizialmente spogli e che i padovani dovranno rivestire con foglie-gocce simbolo di dono e solidarietà; barchette omaggio fatte di carta che galleggeranno sulla fontana di Piazzetta Garzeria, per “traghettare la solidarietà” dell’evento del Centro Servizi Volontariato “Solidaria”. Ancora: in anteprima nazionale Amnesty International presenterà la campagna contro l’omofobia, mentre la Croce Rossa allestirà di fronte al Municipio un percorso sensoriale: i padovani saranno invitati ad indossare un visore 3d e provare come ci si sente e si vede da lucidi, a poco lucidi ad ubriachi (un progetto educativo contro l’abuso di alcool).

Tante tante cose e tanto divertenti, da fotografare, da provare, per divertirsi.

L’evento è organizzato da Flash Lab e da Metropolis Adv, in collaborazione con il Comune di Padova.

Qualche curiosità: nelle scorse edizioni il Festival ha registrato a Padova 250 mila presenze e 90 mila foto scattate.

Per quest’anno Sii Come Bill ha regalato al Festival una “vignetta” dedicata che recita così: “Lui è Bill. Bill è appassionato di pubblicità. Bill supporta alternative valide come lo Street Marketing Festival perché sa che la pubblicità tradizionale non sorprende più nessuno dal 1918 circa. Bill è intelligente. Sii come Bill”

