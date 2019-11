Apertura straordinaria della Cappella Gentilizia a Battaglia Terme

Lovivo Tour Experience in collaborazione con il Castello del Catajo organizza l’apertura straordinaria della Cappella Gentilizia, solitamente nascosta agli occhi dei curiosi. La visita guidata il 24 novembre 2019 inizierà nella terrazza panoramica del Castello e proseguirà nelle sale del piano nobile dove ci lasceremo incantare dagli splendidi affreschi di G.B. Zelotti che raffigurano le gesta e la storia dei committenti: la Famiglia Obizzi. Pio Enea I degli Obizzi, nel lontano 1570, fu colui che posò il primo mattone di questo capolavoro, sulle basi della casa materna detta Casa di Beatrice. Nel corso dei secoli gli eredi della famiglia Obizzi si adoperarono nell’ ampliamento e decorazione del Castello che oggi è di una bellezza inestimabile e conta ben 350 stanze.

Nei primi anni dell’Ottocento, in seguito alla morte senza eredi di Tommaso Obizzi, la proprietà del Castello passò alla famiglia Austro-Estense di Modena e a loro si deve la costruzione della Cappella Gentilizia, uno spettacolare esempio di cappella privata le cui pareti interne sono completamente rivestite in legno dipinto. La Cappella si presenta già al primo sguardo come una struttura molto particolare, infatti si tratta di una vera e propria scenografia completamente scomponibile arricchita da una commistione di sgargianti colori, eleganti dorature e forme eclettiche in un ambiente tanto piccolo quanto raccolto e intimo.

Per concludere, se il tempo ce lo permetterà, sarà possibile fare una passeggiata nel Parco delle Delizie e nel Giardino di Beatrice, antico giardino Cinquecentesco, e il Giardino della Duchessa, recentemente riaperto al pubblico.

Appuntamento dfomenica 24 Novembre dalle ore 10.30. Presentarsi alla biglietteria 15 minuti prima dell'inizio della visita per l'accreditamento.

Come si svolge: La visita è una tradizionale visita guidata del Castello del Catajo e alla fine si vede anche la Cappella Gentilizia, di solito chiusa al pubblico. La visita guidata del Castello e la Cappella Gentilizia ha una durata di un'ora e mezza. A seguire visiterete in autonomia il Parco (tempo consigliato 45 minuti).

Dove: Castello del Catajo, Via Catajo, 1 – Battaglia Terme (PD).

Informazioni, prenotazioni e contatti

Biglietti: adulti 13 euro a persona | Bambini 6 euro a bambino per i bambini fra i 6 e i 14 anni. Ingresso gratuito per i bambini fino ai 5 anni. Il biglietto include tradizionale visita guidata del Castello del Catajo e la visita guidata della Cappella Gentilizia.

I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria (anche per i bambini). Per prenotare segui il link al nostro sito: https://bit.ly/2NLMrVS.

Lovivo Tour Experience, Viale delle Terme 107/B – Abano Terme (PD).

M. +39 333 994 52 88

T. +39 049 29 69 340

Mail: info@lovivo.it - Web: www.lovivo.it