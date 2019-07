Visita speciale al museo della navigazione fluviale di Battaglia, al termine anguria, bibite e chiacchiere

Il MUBA, il Museo dei Barcari di Battaglia Terme, nell'anno del suo ventennale, festeggia l'estate con aperture serali ed eventi speciali.

Ogni giovedì di luglio e agosto dalle 21 alle 23 speciale visita guidata con anguria finale sotto il fresco pergolato, sulla suggestiva Puntara dell'Ortazzo, sede del Museo.

Dettagli

Si inizierà la visita guidata con visita panoramica del porto di sotto, col suggestivo salto d'acqua di oltre 7 metri, sfruttato un tempo per dare forza idraulica agli opifici medievali di "Bataja", e oggi per alimentare una centrale idroelettrica.

La visita guidata proseguirà alle sale museali, suddivise su 3 piani, dove sono esposti oltre 30 reperti autentici, testimonianza della navigazione interna, un tempo cuore dell'economia di Battaglia Terme, terzo porto della pianura padana, dopo Mantova e Venezia.

Il finale è tutto dedicato a godersi il posto, location suggestiva.

Il Museo è collocato sulla "puntara", alla confluenza del canale Rialto nel canale Vingenzone.

Sotto il pergolato, all'aperto, sarà servita una fresca fetta d'anguria, accompagnata da bevande dissetanti, ideali per finire la serata, verso le 23, con quattro chiacchiere ed approfondimenti sulla vita dei barcari d'estate, all'aperto.

Un’iniziativa dedicata a tutti gli appassionati di barche, storia locale e musei, per poter trovare un’occasione che unisce cultura, divertimento e convivialità.

Un momento per i più piccini per divertirsi all’aperto e per i più grandi per concedersi un momento di relax, gioia e poter toccare con mano, grazie alle nostre guide esperte, l’antichissimo mondo dei barcari.

Orari

Inoltre, per i mesi di luglio e agosto,

dal mercoledì alla domenica

aperture mattutine dalle 9 alle 12

aperture pomeridiane dalle 16 alle 19.

Nei fine settimana visite "barcare"

alle ore 10 e alle ore 16.

Costi

Biglietto ordinario euro 5 (ridotto euro 3)

Visita "barcara" con ingresso euro 10 (ridotto euro 7)

Tariffe ridotte per gli aventi diritto.

Per informazioni e prenotazioni contattare:

- info@museonavigazione.eu

- tel. 049525170

- sms/whatsapp 3456822956

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo, 63 - Battaglia Terme

Email: info@museonavigazione.eu

Facebook: www.facebook.com/MuseoDellaNavigazioneFluviale/

Web: www.museonavigazione.eu

Membro della rete WATER MUSEUM OF VENICE (www.watermuseumofvenice.com)