Visita speciale al museo della navigazione fluviale di Battaglia, al termine anguria, bibite e chiacchiere

Il MUBA, il Museo dei Barcari di Battaglia Terme, nell'anno del suo ventennale, festeggia l'estate con aperture serali ed eventi speciali. Ogni giovedì di luglio e agosto dalle 21 alle 23 speciale visita guidata con anguria finale sotto il fresco pergolato, sulla suggestiva Puntara dell'Ortazzo, sede del Museo.

Scopri tutte le aperture e attività estive al MUBA il Museo dei Barcari di Battaglia Terme

Un’iniziativa dedicata a tutti gli appassionati di barche, storia locale e musei, per poter trovare un’occasione che unisce cultura, divertimento e convivialità.

Un momento per i più piccini per divertirsi all’aperto e per i più grandi per concedersi un po' di relax, gioia e poter toccare con mano, grazie alle nostre guide esperte, l’antichissimo mondo dei barcari.

Inoltre, per i mesi di luglio e agosto,

dal mercoledì alla domenica

aperture mattutine dalle 9 alle 12

aperture pomeridiane dalle 16 alle 19.

Nei fine settimana visite "barcare"

alle ore 10 e alle ore 16.

Costi

Biglietto ordinario euro 5 (ridotto euro 3)

Visita "barcara" con ingresso euro 10 (ridotto euro 7)

Tariffe ridotte per gli aventi diritto.

Per informazioni e prenotazioni (consigliate)

- info@museonavigazione.eu

- tel. 049525170

- sms/whatsapp 3456822956

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo, 63 - Battaglia Terme

Email: info@museonavigazione.eu

Facebook: www.facebook.com/MuseoDellaNavigazioneFluviale/

Web: www.museonavigazione.eu

Membro della rete WATER MUSEUM OF VENICE (www.watermuseumofvenice.com)

Vota il Museo della Navigazione Fluviale – Luogo del Cuore FAI 2018!

https://www.fondoambiente.it/luoghi/museo-della-navigazione-fluviale?ldc

oppure in modalità cartacea presso il Museo.

Per informazioni https://museonavigazione.eu/it/vota-il-museo/