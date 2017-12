Stelle di Natale 2017, aperture serali del museo La Specola

La Specola, che proprio nel 2017 ha compiuto 250 anni, in occasione delle festività natalizie resterà aperta al pubblico.

L’Osservatorio Astronomico di Padova infatti, in collaborazione con l’Associazione La Torlonga, propone al pubblico un’eccezionale apertura serale del museo La Specola, per tutti i venerdì di dicembre.

La visita avrà la durata di un’ora. Sono ammessi fino ad un MASSIMO DI 50 VISITATORI per serata; si potranno acquistare max 9 biglietti a persona).

Le visite in programma sono fissate per: 8 dicembre, 15 dicembre, 22 dicembre e 29 dicembre.

INFORMAZIONI

Biglietto unico: Euro 8

(No prenotazione o prevendita; solo vendita diretta dalle ore 18.30 alle 19 della sera stessa, presso l'Oratorio di San Michele, dove è fissato anche il ritrovo con le guide.

INAF - Osservatorio Astronomico di Padova

tel. 049 8293 537

www.beniculturali.inaf.it/musei/padova

Evento facebook https://www.facebook.com/events/377100232744144/

