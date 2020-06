Aperture straordinarie della Reggia Carrarese e della Torre dell’Orologio

Salvalarte di Legambiente Padova, dopo la pausa forzata imposta dalla pandemia, inizia a riaprire i monumenti che da anni custodisce.

«Sabato mattina – spiega Tiziana Mazzucato, responsabile Salvalarte di Legambiente Padova - riaprono la Reggia Carrarese e Torre dell’Orologio. In seguito saranno prolungati gli orari di apertura (adesso limitati al sabato mattina) e verranno riaperti anche gli altri monumenti del circuito, Scuola della carità e Oratorio di Santa Margherita. La ripresa delle aperture sarà e graduale, ma tutti i monumenti interessati torneranno a rivivere.

Sabato 13 riaprono alle visite la Reggia Carrarese e la Torre dell'Orologio, luoghi simbolo dell'epopea carrarese e dell'epoca dorata del Trecento padovano.

La Reggia Carrarese, con il suo ciclo di affreschi realizzato da Guariento, è uno dei siti legati al progetto Urbs picta che punta alla candidatura di Padova al riconoscimento UNESCO per il suo patrimonio unico, costituito dalle storie dipinte su muri di chiese e palazzi nel XIV secolo.

La Torre dell'Orologio custodisce e mostra il meccanismo che regola l'orologio, che è copia fedele di quello costruito da Jacopo Dondi e che per secoli è stato riferimento per la vita quotidiana cittadina».

Come partecipare in sicurezza

Ecco le indicazioni per accedere ai monumenti in sicurezza, nel rispetto delle misure sanitarie in vigore in questo periodo.

Per poter accedere al monumento, i visitatori e i volontari devono indossare correttamente

la mascherina e devono seguire le raccomandazioni per l’igiene delle mani. Non sono soggetti all’obbligo dell’uso della mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo di questo dispositivo di protezione.

Le visite

Per visitare la Reggia Carrarese (via Accademia, 7): sabato 13 giugno dalle ore 10 alle 12.30. Turni di visita ogni 30 minuti per un massimo di 5 persone a turno.

Ultimo turno di visita alle ore 12.

Prenotazione via email: salvalarte@legambientepadova. it

Per visitare la Torre dell'orologio (piazza Capitaniato 19): sabato 13 giugno dalle 9.30 alle 12.30. Con due turni di visita 9.30- 10.15, e 11.45 -12, per un massimo di 4 persone a turno. Prenotazione obbligatoria: salvalarte@ legambientepadova.it

Telefono 3924764353 (anche WhatsApp)

Per informazioni

www.legambientepadova.it

salvalarte@legambientepadova.it

Legambiente Padova 0498561220

https://www.facebook.com/legambientepadova/