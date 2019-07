Aperture straordinarie della Reggia Carrarese e della Torre dell’Orologio

Domenica 14 luglio il gruppo Salvalarte di Legambiente organizza le aperture straordinarie di:

* Reggia Carrarese - via Accademia 7 (Dietro Duomo).

Modalità di visita: dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18,

ingresso: con offerta libera.

* Torre dell’Orologio - Piazza Capitaniato 19. Modalità di visita: dalle ore 9.30 alle 12.30, e dalle 15.30 alle 18.30.

Le visite all’Orologio, per motivi di sicurezza, sono divise in turni di 45 minuti per un massimo di 10 persone.

Dalle ore 9.30 sarà predisposta la postazione di Legambiente in Piazza Capitaniato 19 per la registrazione alla visita fino ad esaurimento posti.

Per turni di visita della mattina: iscrizione dalle 09.30 alle 15.30.

Per turni di visita del pomeriggio: iscrizione dalle 15.30 fino alle 18.30.

Ingresso con offerta libera.

Dettagli

Si ricorda che durante la settimana i due monumenti sono aperti dai soci volontari di Legambiente nei seguenti orari:

Torre dell'orologio: mercoledì mattina su prenotazione per gruppi e il venerdì e il sabato dalle 9.30 alle 11.45 .

Reggia Carrarese: mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12.30.

Per informazioni

www.legambientepadova.it

salvalarte@legambientepadova.it

Legambiente Padova 0498561220

https://www.facebook.com/legambientepadova/