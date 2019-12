Vigilia di Natale al mercato coperto di Padova, tutti i dettagli dell’apertura straordinaria

Apertura straordinaria del Mercato Coperto di Campagna Amica Padova, in via Vicenza 23, la vigilia di Natale, dalle 8 alle 16 con orario continuato. Le oltre venti aziende agricole che animano il punto di vendita diretta a Padova offriranno le ultime proposte per la tavola delle festività e gustose idee regalo. Del resto, come conferma un’elaborazione di Coldiretti Veneto sui dati della ricerca Ixè, i padovani detengono il record di spesa per strenne alimentari, dalle ceste ai buoni spesa all’insegna delle tipicità del territorio. Su 400 milioni spesi dai veneti per queste festività oltre 70 milioni saranno investiti dai padovani alla ricerca di un regalo all’insegna del “km zero” e della genuinità dei prodotti da portare a tavola nei giorni di festa.

Aperto anche sabato 28 dicembre e 4 gennaio al mattino

A questo proposito il Mercato Coperto di Padova, aperto anche sabato 28 dicembre e 4 gennaio al mattino, offre la possibilità, al pari di tutti gli altri mercati di Campagna Amica, di fare la spesa a km zero e di conoscere direttamente i produttori padovani. Chi lo desidera potrà anche chiedere la consegna della spesa a domicilio. Spazio anche alla solidarietà con la vendita dei cuori in legno, decorati dagli studenti del Liceo Artistico Modigliani di Padova, per sostenere la rinascita dei boschi della montagna veneta ferita dalla tempesta Vaia.

Idee regalo

Per chi è alla ricerca di un regalo last minute all’insegna del gusto le proposte di Campagna Amica sono fra le più gettonate di questo Natale. Molto diffuso l’omaggio di cesti e strenne con peodotti Dop, Igp e altri blasoni della tipicita’ locale, accanto agli immancabili pandoro e panettone - ricorda Coldiretti - infatti, si sta affermando la ricerca minuziosa di, formaggi, salumi, conserve del contadino, carne delle razze nazionali e vini autoctoni, dietro ai quali si nasconde una storia da raccontare sulla tavole della festa, dove sempre più spesso si parla di origine della materia prima, di stagionatura, invecchiamento o recupero di varietà a rischio di estinzione da valorizzare in cucina.

Info web

