Quando due cani si incontrano: quali reazioni? Arriva la nuova app che geolocalizza gli amici a quattro zampe

Giovedì 9 gennaio, in Sala Paladin alle 17.30, si affronterà il tema della gestione dell'incontro tra cani e delle loro reazioni. Verrà anche presentata la app Ukidog che consente di localizzare, tramite smartphone, la presenza di altri cani sul territorio e quindi di poter valutare, in tutta sicurezza, i percorsi più indicati per le passeggiate con i propri amici a quattro zampe.

Per i padovani è a disposizione gratuitamente la versione più completa della app (tutte le info su www.ukidog.it).

Dove e quando