Gli appuntamenti del fine settimana alla Libreria laformadelibro.

Venerdì 17 gennaio, ore 18.15

presentazione del libro "Residenza fittizia” (Marcos y marcos editore) con l'autore Alessandro Niero, traduttore di poesia e prosa russe e docente di letteratura russa all’Università di Bologna.

Introduce la scrittrice Maria Grazia Ciani, grecista e traduttrice.

Il libro. Come abitare il provvisorio, il tempo che rimane, il Residenza fittizia del vivere? Alessandro Niero si inoltra in questa delicata geografia dell’esistenza: la Residenza fittizia è un altro nome per dire viaggio, passaggio, transito: oltre la linea d’ombra dell’età e del mondo contemporaneo, oltre lo sguardo fermo che smaschera l’ipocrisia del reale, oltre la fatica dell’essere.

Info web https://www.facebook.com/events/602685453828994/

Sabato 18 gennaio, ore 18 ,

per la nostra Rassegna di viaggio, presentazione del libro "Sana'a e la notte. Il tempo fra l'incanto e la distruzione" con l'autrice Elena Dak, antropologa esperta di nomadismo e popolazioni sahariane.

Il libro. Sanaʽa, capitale dello Yemen, ha rappresentato per tanto tempo l’ideale della città carovaniera lungo la via dell’incenso, la manifestazione reale della città delle Mille e una notte, talmente bella da provocare stupore in qualunque viaggiatore. Elena Dak, viaggiatrice instancabile, ha vissuto intensi periodi di soggiorno a Sanaʽa, respirandone la bellezza, gli odori, le voci, i colori, l’umanità della gente, fino alla realtà attuale di una città calata in una guerra fratricida che dura dal 2015. È questa nuova Sanaʽa che l’autrice sente il dovere di raccontare, le parole e la condizione di chi sta vivendo in tempo di guerra.

Info web https://www.facebook.com/events/588932355225475/

