Di seguito tutti gli appuntamenti del fine settimana alla Libreria laformadelibro.

Venerdì 29 novembre, ore 18.15

p resentazione del romano storico ambientato a Venezia “L’ultimo carnevale” con l’autore PAOLO MALAGUTI , già autore fra gli altri di “La reliquia di Costantinopoli” (finalista Strega), “Prima dell’alba” e “Lungo la Pedemontana”. Introduce Martino Dalla Valle , docente di filosofia.

Il libro. Allucinazione e realismo, tenerezza e mistero sono le cifre di un romanzo storico diverso da ogni altro, capace di proiettare il passato in un futuro prossimo che somiglia vertiginosamente al nostro. La città d’arte più famosa al mondo fa da scenario a un’avventura dal passo di nebbia e di tuono, in cui si muovono quattro personaggi che in modi diversi dovranno scegliere tra se stessi e Venezia.

Info web https://www.facebook.com/events/1174422482755374/

Sabato 30 novembre, ore 18

Per la rassegna di viaggio incontro dedicato alla NORVEGIA , le sue tradizioni letterarie e le sue fiabe con Bruno Berni , curatore del libro “Fiabe norvegesi” (Iperborea editore).

Il libro. Una selezione di fiabe che attinge alle prime versioni scritte di questi racconti popolari, per offri­re un ritratto il più possibile incontaminato dell’immaginario nordico e riscoprire la ric­chezza della sua tradizione orale e narrativa, che con il loro stile scarno ci avvicinano alla freschezza della lingua del popolo norvegese.

Info web https://www.facebook.com/events/571035996985906/

Domenica 1 dicembre, ore 17.30

Per la rassegna "Un tè con l’artista. I Preraffaelliti" , degustazione di tè tematici con l'esperta Nicoletta Tul di La Finestra sul Tè e racconti e testimonianze sugli artisti Preraffaelliti con Stefania Carlesso , storica dell’arte.

L'evento è a prenotazione obbligatoria e ha il costo di 25 euro .

Per info e iscrizioni: libreria@viaventisettembre.it , 049.9817459

Menù dell’incontro

- Il primo tè è dedicato a un tema ricorrente nei quadri e nelle opere Preraffaeliti, le Rose, simbolo di amore, vita e morte, passione e sensualità. Un tè in stile inglese, nero dalle alte piantagioni di Ceylon profumato con rose damascene dal profumo idilliaco e penetrante.

- Il secondo è un tè dedicato ad Ofelia, al suo mito alle opere che la immortalano, uno Shuixian da Wuyishan (Cina). Un tè da alberi antichi, legato alla natura e dalle note aromatiche "acquatiche", fiori palustri, sentori di calendula e iris d'acqua.

- Finale dedicato al rosso melograno, alla sua energia e alla sua bellezza. Dessert di crema di panna e gelatina di melograno, abbinato a un tè nero di Ceylon da piantagioni della regione di Uva, dalle note frizzanti, acidule e agrumate.

Info web https://www.facebook.com/events/531631560731386/

