Di seguito gli appuntamenti della settimana alla Libreria laformadelibro, tutti ad ingresso libero.

Martedì 17 dicembre

Martedì 17 dicembre, ore 18.15, presentazione del romanzo storico “Cimbri” con lo scrittore Umerto Matino, già autore della celebre Trilogia cimbra. Introduce Sergio Frigo, giornalista.

Il libro. Le storie dei Cimbri delle Montagne, che vengono narrate in questo libro, mostrano con grande evidenza che è esistito anche un Veneto tedesco, con un suo dialetto ostico e pieno di fascino, e un Veneto montanaro, legato ferocemente alla terra; che è esistito un Veneto protestante, austero e riformatore e che è inoltre esistito – ed esiste tuttora – un Veneto industriale: il Veneto del lavoro, della fabbrica, della tecnologia e – soprattutto se riferito al mondo cimbro nell’800 – il Veneto del riformismo sociale, del welfare aziendale, della modernità.

Ognuno di questi aspetti ha concorso a formare i caratteri e la cultura del Veneto contemporaneo e di ognuno di essi possiamo riuscire ancora oggi a coglierne, sottotraccia, la presenza e, talvolta, anche l’insospettabile vitalità.

Giovedì 19 dicembre, ore 18, Presentazione del libro “Torno Casa. Racconto distopico” (Cleup Casa Editrice) con l’autrice Elsa Bettella.

Modera Angelo Ferrarini.

Il libro

Torno Casa parte da origini pronunciate a voce alta, e ‘in lingua’, e va a cercare il senso altrove. Due donne si incontrano e mettono in comune pezzi di vita. Il racconto, in prima persona, non necessariamente autobiografico, ricorre al collage della memoria e delle forme, moderno prosaritmo e tentativo di far diventare narrazione i passaggi della vita: per coinvolgerci nella ricerca e nel ricordo, nella confessione e nella ricreazione del passato, delle identità, delle relazioni.

La lettura a volte sarà lenta, a volte saltellante tra lingue e testi, adatta alla rappresentazione delle nostre vite-luoghi, dove Padova, Melbourne o Assisi diventano simboli scambiabili, miti da riempire di significato, andandoci dentro o anche solo torno torno…

Al lettore stupirsi, decidere di fermarsi al Lost & Found o sulla panchina di Piazza Castello, aprire il bagaglio e leggere gli inserti o inseguire il dialogo madre-figlia, per finire con un inatteso post scriptum, scoprendo, forse, che il vero luogo è (come diceva Marcel Proust, nostro santo protettore) la Pagina.

Venerdì 20 dicembre

Venerdì 20 dicembre, ore 18.15, presentazione del libro “Il scappamorte” (Amos edizioni) con l’autore Gian Mario Villalta, poeta e direttore artistico del festival “Pordenonelegge”.

Interverranno i curatori del volume e Martino Dalla Valle, filosofo.

Il libro. Fra il sonno, che è riposo e rifugio, e la veglia, tempo di scelte e di attese, “Il scappamorte” nasce sulla soglia, quell’indiscreto affiorare dell’inconscio che permette a realtà e visione onirica di fondersi. Mentre gli altri, i vicini, vivono di giorno la loro vita di «doppioni», Scappamorte è creatura della notte: in essa si raccoglie, a essa si confida, scopre che la verità è una mente incerta.

Villalta ci ricorda che tutto entra ed esce dal tempo, «tutto/ passa di vita in morte in vita in un istante».

Info

Libreria laformadelibro

viaventisettembre

libreria@viaventisettembre.it

www.viaventisettembre.it

Ragione sociale:

laformadelviaggio.it Srl

via XX settembre 65

35122 Padova

P.I. 04431400284

tel. 049.9817459

fax. 049.9817626

https://www.facebook.com/pg/libreria.laformadelibro/events/