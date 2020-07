Astronomia al Castello del Catajo: "La luna, le stelle ed il Cosmo al tempo degli Obizzi"

Dopo il "tutto esaurito" dell'evento previsto per il 31 luglio, proponiamo una replica della serata "La luna, le stelle ed il Cosmo al tempo degli Obizzi" che si terrà mercoledì 5 agosto 2020 alle ore 21.15 e alle ore 22.15. Soffermarsi a guardare il cielo dal terrazzo di un grande castello durante una serata estiva evoca emozioni, suggestioni, fantasie. Viene voglia di tornare indietro nel tempo, di diventare marchesi e nobildonne e ammirare lo stesso cielo, dal medesimo terrazzo con i sentimenti e le conoscenze di un'epoca ormai lontana.

Di cosa è fatta la Luna? Cosa sono le stelle e quanto è grande l'universo? Esistono altri mondi? Come risponderebbero Pio Enea e sua moglie Lucrezia? Quanto era diverso il loro cielo da quello che osserviamo oggi, dagli stessi luoghi? Scopriremo assieme ad un astronomo il cielo estivo osservandolo direttamente e viaggiando con la fantasia in un'epoca in cui si cominciava davvero a scoprirlo. Al termine dell’attività sarà possibile visitare in sicurezza ed in autonomia i saloni affrescati del piano nobile con percorso audioguidato attraverso QRcode direttamente sul proprio smartphone.

Informazioni e contatti

Per evitare assembramenti sono previsti due turni, in partenza alle 21:15 ed alle ore 22.15. Data la limitata disponibilità di posti, la partecipazione è solo su prenotazione, da effettuare a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-appuntamento-con-lastronomo-le-stelle-ed-il-cosmo-al-tempo-degli-obizzi-114398759770.

Biglietti:

Adulti: 13 euro

Bambini fino a 12 anni: 7 euro

Mail: info@castellodelcatajo.it

Web: https://www.castellodelcatajo.it/