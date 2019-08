Ara Malikian in concerto al Gran teatro Geox

In programma a Padova, al Gran teatro Geox, Ara Malikian il talentuso violinista libanese. Appuntamento il 4 dicembre alle ore 21.15.

Ara Malikian, riferimento assoluto del violino moderno, è un violinista libanese di origini armene. Ha tenuto concerti solistici con prestigiose orchestre quali Sinfónica di Tokyo, la sinfónica di Bamberg, I Virtuosi di Mosca e tante altre collaborando con grandi direttori d’orchestra tra i quali ricordiamo Mariss Jansson, Peter Maag, Jesús López Cobos, Vladimir Spivakov. Ha tenuto show in oltre 40 paesi dei cinque continenti tra le quali: New York (Carnegie Hall), París (Salle Pleyel), Vienna (Musikverein), Toronto (Ford Center), Madrid (Auditorio Nacional y Teatro Real), Zurigo (Tonhalle), Londra (Barbican Centre). La discografía di Ara Malikian é molto ampia e ben rappresenta il carattere cosmopolita della sua esperienza musicale. Sono oltre 40 gli album pubblicati.

Ara ha sempre avuto un obiettivo: avvicinare la musica a tutti i tipi di pubblico, in particolare la musica classica. A tal fine ha partecipato a numerose trasmissioni televisive realizzando programmi educativi rivolti a bambini e adolescenti. Vogliamo qui segnalare il suo impegno nel progetto ONG Acción Contra el Hambre, que ogni anno porta Ara ad occuparsi dei bambini di un terribile campo di rifugiati siriani in Libano. Dal 2006 collabora con la Fondazione Non Profit e crea con il compositore Jorge Grundman la orchestra da camera Non Profit Music Chamber Orchestra, dedicata a diffondere le opere di compositori contemporanei con il progetto “Nuova Musica Consonante”.

La lista di spettacoli creati e co-prodotti da Ara, é molto lunga e piena successi, come lo spettacolo “Le mie prime 4 stagioni” una versione molto personale delle 4 stagioni di Vivaldi, culminata in un innumerevole numero di rappresentazioni. Non manacano nella storia di Ara Malikian le colonne sonore per il cinema tra le quali ricordiamo la collaborazione con il compositore Alberto Iglesias nei film “Hable con ella”(2002) e “La mala educación” (2005) di Pedro Almodovar.

Biglietti per la data di Padova disponibili via Ticketmaster Italia.

