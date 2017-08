"Arbeit", spettacolo a Villa Comello di Galliera

Teatro Bresci e Villa Comello Festival presentano lo spettacolo "Arbeit" di Giorgio Sangati, con Anna Tringali, in scena il 30 agosto alle 21 al Teatro2 di Villa Comello, a Galliera Veneta.

Spettacolo vincitore al Premio OFF 2012 del Teatro Stabile del Veneto diretto da Alessandro Gassmann

di Giorgio Sangati

con Anna Tringali

regia Giorgio Sangati

SINOSSI

“Arbeit” tratta il tema del lavoro: il lavoro dei giovani, gli incidenti sul lavoro, lo sfruttamento, la disoccupazione, il precariato, la crisi.) Nicoletta è una ragazza come tante, un ragazza semplice, un ragazza di provincia.

Ha imparato subito che il lavoro fa l’uomo, che senza non si può stare, non si deve. Ha scoperto che la felicità non si compra e che e va conservata con cura perché è fragile, molto.

Le è stata rubata questa felicità, fatta a pezzi, calpestata. Ma Nicoletta è una ragazza forte perché ha ancora l’incoscienza di rischiare, di sognare che le cose, forse, si possono cambiare, ha il coraggio, raro, di dire no, di difendere la dignità di essere uomini perché il lavoro, da solo, non rende liberi.

In scena sulla sedia di una sala d’aspetto di una clinica, una giovane attrice e il suo talento, la sua generosità nel darsi fino in fondo, nel raccontare un mondo, il nostro che purtroppo ha ancora bisogno di eroi.

DETTAGLI

Teatro2 di Villa Comello

550 posti disponibili in platea e tribune

In caso di mail tempo lo spettacolo è rinviato a giovedì 31 agosto alla stessa ora

BIGLIETTI

Biglietto intero 8 euro

Biglietto ridotto 6 euro (per under 14 e over 65 anni)

Per informazioni e prevendite: Edicola Toniolo, piazza di Mottinello Nuovo, Galliera Veneta

Biglietteria la sera dello spettacolo dalle ore 20

INFORMAZIONI

Pagina Facebook