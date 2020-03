“Arbeit”, spettacolo della rassegna “Ricordami2” al Rex

Attenzione: nuoa data

Spettacolo posticipato al 17 aprile

Continuano gli appuntamenti del venerdì sera con il Teatro Civile. Anche quest’anno il programma sarà denso di storie e provocazioni, grazie alla Direzione Artistica di Teatro Bresci e con la collaborazione del Cinema Teatro Rex.

In scena il 17 aprile, alle 21.15, lo spettacolo "Arbeit".

Dettagli

La vita le ha dato poco e quel poco se l’è dovuto conquistare, è cresciuta in fretta.

Ha imparato subito che il lavoro fa l’uomo, che senza non si può stare, non si deve.

Ha scoperto che la felicità non si compra e che e va conservata con cura perché è fragile, molto.

Le è stata rubata questa felicità, fatta a pezzi, calpestata.

Ma Nicoletta è una ragazza forte perché ha ancora l’incoscienza di rischiare, di sognare che le cose, forse, si possono cambiare, ha il coraggio, raro, di dire no, di difendere la dignità di essere uomini perché il lavoro, da solo, non rende liberi.

In scena sulla sedia di una sala d’aspetto di una clinica, una giovane attrice e il suo talento, la sua generosità nel darsi fino in fondo, nel raccontare un mondo, il nostro che purtroppo ha ancora bisogno di eroi. (teatrobresci.it)

Ricordami 2 è una rassegna realizzata con la direzione artistica di Teatro Bresci e la collaborazione del Cinema Teatro Rex.

Biglietti

Intero euro 8

Ridotto euro 6 (Under 18, studenti universitari che presentano il libretto o il badge)

Omaggio per disabili e accompagnatori

Abbonamento 4 spettacoli euro 22

(non si effettuano prenotazioni)

In vendita presso:

biglietteria Cinema Teatro Rex durante gli orari di apertura della sala

on line cliccando l'apposito pulsante in questo evento

Info

Marta (Cinema Teatro Rex)

+39 347 4763045

Info web

https://www.facebook.com/events/471375837097951/

https://cinemateatrorex.wordpress.com/

