Arcella in Festival: mercato artigiano, laboratori e stand gastronomici in piazzale Azzurri d'Italia

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/785781315171496/

Ritorna Arcella in Festival per Sogni Nei Cassetti, evento tanto atteso che coinvolgerà Padova con gli artigiani di Arti Itineranti e musicisti nonché altri intrattenimenti di Eventi AREA Artistica per una quattro giorni di festival dal 3 al 6 ottobre grazie alla collaborazione col Comune di Padova e la Nuova Provincia di Padova.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Tutti i giorni mostra mercato artigiano, laboratori e stand gastronomici.

In serata concerti:

Sponsor ufficiali Alì supermercati e Antenore Energia