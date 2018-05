Sabato 19 maggio dalle 9.30 alle 22 e domenica 20 maggio dalle 9.30 alle 19.30 va in scena in via Buonarroti e via Curzola la mostra mercato dell’artigianato e hand made “Arcella in fiore” organizzata dalle associazioni Arti itineranti ed Eventi area artistica.

In programma anche laboratori per bambini e animazione musicale di due realtà buskers.

Esibizioni musicali

sabato 19 maggio

alle ore 17 “Lubjan”

alle ore 20 “Pensione beat”, tribute band degli anni ‘60

domenica 20 maggio

alle ore 17 “Lola & Mr. Be”

Informazioni