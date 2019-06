"Esercizi di stile" Renzo Pagliaroto all'Arcella folk festival

Arcella Folk Festival e Teatro delle Correnti presentano il reading teatralizzato

Esercizi di Stile

tratto da Raymond Queneau con Renzo Pagliaroto

Da un banalissimo episodio di vita quotidiana, prendono vita gli ESERCIZI DI STILE di Raymond Queneau, scrittore e narratore francese. C'è un solo episodio e un unico personaggio, ma ci sono 99 modi per raccontarlo, 99 esercizi di stile sempre nuovi e sorprendenti che passano in rassegna ogni genere letterario. È un gioco lessicale, è l'autore che si diverte a giocare con le parole, a frammentarle, a ricostruirle, a strutturare e destrutturare la sintassi, l'intera impalcatura del linguaggio scritto. Come in un’entusiasmante composizione di free jazz, il racconto viene percepito e curiosamente raccontato dall’olfatto, dal gusto, dall’udito. Leggiamo onomatopee, comunicati telegrafici e siamo invitati a vedere l’azione da diversi punti di vista: quello del reazionario, quello incerto del protagonista di DUNQUE CIOÈ, quello maldestro e forse un po’ datato del compagno in MALDESTRO, fino a quello colorito e pasoliniano del coatto in VOLGARE. Ma quella che poteva essere una vuota esercitazione accademica fine a sé stessa, grazie al genio di Queneau assume una forma tanto compatta da essere usata anche come pièce teatrale e come dimostrazione gioiosa delle infinite possibilità del linguaggio.

Quando

Martedì 18 giugno ore 21.30 presso Osteria di Fuori Porta, Via T. Aspetti 7/a – Padova

Ingresso libero

