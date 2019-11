"Arcella on Fire": castagnata di comunità in quartiere per San Martino

Lunedì 11 novembre, dalle 17.30 alle 21, il bar ZQ in via Tiziano Minio 2 ospita la castagnata di comunità "Arcella on Fire". L'evento è promosso da cooperativa Il Sestante, Bar ZQ, Teatro delle Correnti, collettivo La Premiata Agenzia Sviaggi, collettivo Pictor, libreria Limerick, Le Mille e una Arcella, istituto G. Valle, Ortofrutta Sempreverde.

Momento di aggregazione

L'obiettivo della giornata è quello di attivare collaborazioni tra diverse realtà territorio quali commercianti, associazioni, scuole, collettivi e cittadini al fine di promuovere un momento di partecipazione e aggregazione all'interno della comunità. La cooperativa Il Sestante, realtà presente da anni sul territorio e nel quartiere con progetti di sviluppo di comunità e rigenerazione urbana, ha deciso insieme al bar ZQ di organizzare l'evento in occasione della tradizionale festa di San Martino.

Il programma

La giornata si aprirà alle 17.30 con una lettura animata per bambini a cura di Renzo Pagliaroto del Teatro delle Correnti. A seguire, alle 19, l’inaugurazione di una mostra fotografica a cura di Federico Schettini dell’istituto Valle. La serata proseguirà con un concerto live acustico della Premiata Agenzia Sviaggi. Per tutta la durata dell’evento la libreria Limerick metterà a disposizione la sua LiMo per letture per bambini e la cooperativa Il Sestante contribuirà con il laboratorio "Giochi dal mondo". I ragazzi del collettivo Pictor parteciperanno producendo un racconto dell’intera serata attraverso l’utilizzo di carta, matite e colori. Durante tutta la serata verranno offerte deliziose castagne cotte al momento dell’Ortofrutta Sempreverde.