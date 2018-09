ArcellaTales - il racconto dei racconti: biciclettata, natura, intrattenimento e cena

Prima di essere riqualificati, gli spazi urbani e i luoghi pubblici hanno bisogno di essere vissuti e abitati. Questo è il chiaro messaggio che l’Associazione Le Mille e un’Arcella vuole comunicare attraverso i suoi eventi.

Il 30 settembre l’Associazione animerà un luogo nuovo (ancora per molti sconosciuto) piccolo polmone verde nel cuore dell’Arcella. Una pista ciclabile che si snoda tra le vie del rione San Bellino: Durer Macchiavelli, Guicciardini, A. da Murano, Zize, Induno, A.Da Forlì, inaugurata a maggio 2018.

Dettagli

La giornata inizierà alle 11.30 con un raduno in bicicletta per andare alla scoperta degli orti urbani dell’Arcella (Parco Milcovich in collaborazione con l’Associazione Popoli Insieme e Parco Morandi). Alle 13 ci sarà un bike nic negli spazi verdi lungo la pista in attesa che alle 15 inizino i laboratori per i bambini. Fiabe sull’ecologia, il riciclo, la sostenibilità verranno lette itinerando lungo la pista. Alle 15.30 l’artista Alessio Brugnolidarà la possibilità ai bambini di cimentarsi in un laboratorio espressivo e di educazione ambientale dal titolo “pesci migranti”. Alle 16.30 avrà inizio il laboratorio, a cura di Vera Donatelli, “Leggiamoci la mano”. Durante la giornata la Cooperativa Il Sestante Onlus darà vita al progetto Intrecciamoci: treccine colorate e bracciali africani per tutti. Per finire alle 19 ai bimbi sarà offerta la visione del film “La Canzone del Mare”presso l’atrio della Scuola Briosco.

Ma il vero “racconto dei racconti” sarà allestito nella “piastra” polivalente della Scuola Leopardi di via Zize. Artisti e scrittori metteranno in scena letture e spettacoli. Si inizia alle ore 16 con il reading di Matteo Strukul: (vincitore nel 2017 del Premio Bancarella con il libro I Medici: Una dinastia al potere) Casanova e il Veneto. A seguire, l’attore Vasco Mirandola, darà voce con “Prima di tutto l’uomo”: racconti e poesie sul tema dell’essere umano e la solidarietà” ai testi di Gabriel Garcia Marquez, Mariangela Gualtieri, Nazim Ikmet. Alle 17.30 Oreste Sabadin, (musicista, attore, artista) porterà all’Arcella il suo spettacolo “Nature e Umani: dalle terre alte alla laguna” letture ad alta voce, suoni di oggetti e clarinetto. Letture che parlano del rapporto degli esseri umani con alcuni ambienti dove si sono sviluppati forti momenti di comunicazione con gli elementi “naturali” e incrementati i reciproci adattamenti. Letture di testi tratti da: Erri De Luca, Mario Rigoni Stern, Claudio Magris, Italo Calvino. E per finire alle 20, il momento più atteso della giornata: lo spettacolo “Condomini su cui finivano le città” che nasce dalla collaborazione tra lo scrittore Francesco Targhetta (finalista Premio Campiello 2018), i musicisti Chiara e Freddie Lee – Father Murphy - reduci da una tournée americana e il video maker Marco Maschietto, esperto di video mapping urbano. Lo spettacolo, che verrà proposto per la prima volta, si basa principalmente sui testi di Perciò veniamo bene nelle fotografie, romanzo in versi ambientato in buona parte all’Arcella, che fu un vero e proprio caso letterario quando uscì nel 2012.

Come è d’abitudine nelle iniziative delle Mille e un’Arcella, ci sarà un momento dedicato al buon vino e al cibo: alle ore 18.30 aperitivo/degustazione con vini naturali del territorio e a seguire cena di strada a offerta libera.

Per prenotazioni: lemille1arcella@gmail.com , FB: @lemille1arcella o 3283668446.

Ci saranno anche due eventi collaterali coerenti con le attività dell’Associazione: in un bel prato sulla pista ciclabile verrà allestito un salotto che ospiterà una chiacchierata dal titolo “Mille modi di abitare: il mio privato è pubblico”. A moderare l’intervento l’Assessore Marta Nalin. Due esperienze di appartamenti privati che si aprono al pubblico raccontate da Silvia Cogo “Buzz in the Attic” e da Aurora di Mauro “Settima Onda” e esempi di spazi pubblici che si aprono alla città con l’intervento di Roberto Arnaudo della Casa di quartiere di San Salvario a Torino e l’Architetto Ivan Petrus Iobstraibizer che ha lavorato a progetti di riqualificazione di spazi pubblici.

Durante tutto l’evento sarà possibile visitare la mostra di opere dell’artista Simone Reina e la mostra fotografica “Resistenza Attiva” della fotografa Mara Scampoli. Quando il buio calerà sulla pista l’Associazione Kinima, partner artistico dell’evento, animerà alcune pareti con video mapping artistico.

Il progetto “regala un diario con l’arte” a cura della Cooperativa Angoli di Mondo e del Liceo Artistico Statale Modigliani porterà all’interno dell’evento un’asta di beneficenza (inizio ore 15) per sostenere l’acquisto dei diari scolastici per gli alunni dell’I.C Briosco e una mostra che si potrà visitare all’interno della scuola.

Insomma, la nostra parola d’ordine è: il 30 settembre tutti all’Arcella!

L’Associazione Le mille e un’Arcella è nata recentemente da un gruppo di famiglie residenti all’Arcella, che da anni frequentano assiduamente i luoghi pubblici del quartiere: il parco in via Piacentino, piazzetta Buonarroti e le vie circostanti. La condivisione di idee sulla rigenerazione del quartiere ha portato l’associazione a realizzare:il 16 settembre la partecipatissima cena sociale in Via dell’Arzere all’interno dell’evento Live The Ring, il 1 luglio l’evento Strade, il 13 maggio scorso l’evento «Refresh Piacentino” e il 14 maggio la cena sociale in piazzetta Buonarroti «Tovaglia mediterranea.

Programma da facebook https://www.facebook.com/events/974197409448779/

È arrivato il momento di iniziare a svelare questo grande evento?

Ormai ci siamo...dai!!!

Programma

11.30 ritrovo in bicicletta c/o pista ciclabile Via Zize/Induno

12 - 13 biciclettata agli orti urbani dell’Arcella

13 bike nic

in attesa del piccolo festival della letteratura d’Arcella ...

Il racconto dei racconti:

16 Matteo strukul legge Casanova e il Veneto

16.30 Vasco Mirandola: interventi poetici “Prima di tutto l’uomo”

17.30 - 18.30 Oreste Sabadin “Nature e Umani, dalle terre alte alla laguna” letture e musica

20 “Condomini su cui finivano le città” testi e lettura di francesco Targhetta, musiche di Chiara e Freddie Lee - Futher Murphy, video mapping Marco Maschietto

Spazio bimbi

15 fiabe itineranti sull’ecologia, il riciclo e la sostenibilità (con la collaborazione di acegasApsAmga)

15.30 Alessio Brugnoli “Pesci migranti”

16.30 Vera Donatelli “Leggiamoci la mano”

19 proiezione del film La Canzone del Mare

Laboratorio Intrecciamoci a cura della Cooperativa Il sestante onlus

Eventi collaterali non meno importanti ...

15 Asta: regala un diario con l’arte: evento a sostegno dell’acquisto dei diari scolastici dell’IC Brisosco (a cura della Cooperativa Angoli di Mondo e il liceo Artistico Statale Modigliani)

17 salotto e dibattito “Mille modi di abitare: il mio privato è pubblico”: tavola rotonda con Silvia Cogo (Buzz in the Attic), Aurora di Mauro (Settima Onda), arch. Ivan Petrus Iobstribizier, Roberto Arnaudo (Casa di quartiere San Salvario, Torino).

L’evento sarà abbellito da:

Simone Reina (sculture e pitture)

Mara Scampoli (mostra fotografica “Resistenza attiva”)

Associazione Kinima (video Mapping)

Ma, ma. ma ... cosa manca?

La mitica cena de le mille e un’arcella!

18.30 aperitivo/degustazione di vini naturali (cantine Alla costiera, Conti, La Costa, Monteversa, Marco Sambin, Piovene Porto Godi, Sieman)

19 cena in strada (a breve il menù): 10 euro posson bastare .. bisogna prenotare!

È o no un mega evento?