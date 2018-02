Arcellatown, la nuova percezione del quartiere nell'epoca di Facebook al San Gaetano

Dal 16 febbraio al 4 marzo, l’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova presenta negli spazi del Centro Culturale Altinate San Gaetano il collettivo Arcellatown, un esempio locale di buona pratica “dal basso” che si inserisce appieno nell’ambito dei progetti di rigenerazione urbana attraverso la creatività che l’ufficio segue e propone da anni.

Presso lo Spazio 35, un’esposizione tra fotografia, cinema, musica e innovazione per raccontare uno spazio urbano. Guida pratica alla narrazione di un quartiere controverso attraverso la creatività e i social network.

Cos’è Arcellatown

Arcellatown è un collettivo che, attraverso i social, ha deciso di mostrare uno dei quartieri più controversi della città sotto una prospettiva differente.

La narrazione convenzionale legata all’Arcella verte su parole come degrado, deliquenza, disagio:Arcellatown decide invece di unire ironia e spirito critico e di utilizzare strumenti creativi per ripensare e riosservare un territorio – che di fatto è pulsante, ricco, in costante mutamento – e cogliere fino in fondo le specificità, le relazioni, la quotidianità del quartieri e di chi ci vive.

Lavorando “dal basso” e coinvolgendo i cittadini stessi, il collettivo ha dato luogo ad una piattaforma di dialogo inedita, trasversale, inclusiva.

Il progetto

La mostra

Arcellatown è un’esposizione che fa dialogare fotografia, cinema, tecnologia, e che articola il discorso sul quartiere con punti di vista ancora poco esplorati.

Arcellatown, inoltre, traspone negli spazi del Centro Culturale Altinate San Gaetano una mappa del quartiere su cui sono disposte le stampe delle foto di Instagram scattate dai cittadini, a comporre un grande quadro che mescola reale e virtuale.

La campagna di crowdfunding

Inoltre, Arcellatown ha dato il via ad una campagna di crowdfunding per realizzare una linea di abbigliamento marchiata “Arcella”. L’obiettivo, rendere giustizia ad un quartiere bistrattato e ridargli nuova luce e dignità anche attraverso un logo pensato ad hoc.

Il programma

Durante il periodo di apertura della mostra, si alternerà un programma culturale che darà voce e spazio ai linguaggi espressivi e ai collettivi che sinora hanno collaborato e dialogato con Arcellatown:

Fotografia con SìAmoArcella;

Musica con Sotterranei;

Cinema con Arcella. Appunti per un film sulla città di domani, film realizzato all’interno del progetto Premio Città Futura e Enjoy the Light, cortometraggio vincitore del premio Next Station Movie+;

Innovazione e tecnologia con 3DItaly Padova.

Date e orari in via di definizione. Il programma completo sarà presto disponibile alla pagina http://www.progettogiovani.pd.it/arcellatown-cambiare-la-percezione-di-un-quartiere-nellepoca-di-facebook/

Per informazioni

Ufficio Progetto Giovani

via Altinate, 71 – 35121 Padova

Tel. 049 820 4795

Mail: pg.creativita@comune.padova.it

https://www.facebook.com/events/180020922611379/

http://www.progettogiovani.pd.it/arcellatown-cambiare-la-percezione-di-un-quartiere-nellepoca-di-facebook/

