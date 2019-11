Arcelliadi: incontro sul rapporto tra genitore e allenatore allo stadio Colbachini

Inizia lunedì 25 novembre la serie di incontri di approfondimento delle Arcelliadi. Il progetto, promosso da Cps Libertas Padova, Xena -Centro Scambi e Dinamiche Culturali, Sphera Ssdrl, Assindustria Sport Padova, Padova Baseball e Braves Softball e sostenuto dal Comune di Padova attraverso il bando “La Città delle Idee”, prevede infatti una serie di incontri con esperti e professionisti nell’ambito della cultura sportiva.

Si parte lunedì 25 novembre alle 20.45 allo stadio Colbachini con un incontro dedicato al rapporto tra genitore e allenatore, figure fondamentali per ogni ragazzo, tenuto da Roberto De Vivo, insegnante, allenatore e formatore.

Il 9 dicembre invece Federica Fornasiero, tecnico della nazionale paralimpica di nuoto, e Ruggero Vilnai, presidente del Cip Veneto, approfondiranno il tema dello sport per persone con disabilità, con un focus particolare sugli sport che possono essere praticati dai giovani. L’incontro è accreditato per la formazione continua per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti.

Si proseguirà poi fino a marzo 2020 con incontri dedicati al fundraising per associazioni sportive (13 gennaio), sport e alimentazione (10 febbraio) e alle pari opportunità nello sport il 9 marzo.

Tutti gli incontri, della durata indicativa di circa due ore, sono gratuiti e aperti a tutti.

