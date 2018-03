Architectural Photography, Francesco Pinton alla Galleria Cavour

Inaugurazione: 5 aprile 2018, ore 17.30

La mostra è un omaggio al maestro orafo Mario Pinton, padre della Scuola dell’oro padovana e padre di Francesco, autore delle 34 tavole fotografiche di cui si compone l'allestimento.

Esse rappresentano la sede storica del Liceo Artistico Pietro Selvatico, l’ex macello che Giuseppe Jappelli ha edificato tra il 1819 e il 1825, che è stato ristrutturato e ampliato nel 1910 per ospitare la scuola.

La mostra coincide con le celebrazioni dei 150 anni del Liceo e nello stesso tempo rende omaggio a una delle figure che hanno fatto la storia dell’Istituto, il maestro orafo Mario Pinton (1919-2008), che ha rinnovato la teoria artistica riguardo la creazione dei gioielli, forme pure e assolute in quanto prodotti del pensiero, e ha fondato la Scuola dell'oro padovana, riconosciuta come una delle eccellenze del Selvatico, anche oltre i confini nazionali.

L'obiettivo di questo reportage fotografico è evidenziare il valore architettonico dell'edificio e insieme la sua funzione didattica che ne è parte integrante da oltre un secolo. La mostra comprende inoltre pannelli fotografici con la storia delle aule dall’Ottocento a oggi, un campionario di oggetti prodotti di recente nei laboratori delle sei sezioni attualmente presenti nella scuola e dei video che illustrano il lavoro svolto dagli studenti.

Le fotografie di Francesco Pinton aprono dunque nuove possibilità di lettura dell’architettura ottocentesca, e sono molto più di una rappresentazione visiva di uno spazio architettonico, perché restituiscono il significato dell’edificio, ormai inscindibile dalla sua funzione storica.

A fianco delle immagini di Pinton, sono posizionate tre tavole che sono il risultato di una ricerca svolta nel laboratorio didattico dei corsi Storia dell’Architettura Contemporanea (Prof. Gianmario Guidarelli, Elena Svalduz e Stefano Zaggia) e Disegno Edile 3 (Prof. Andrea Giordano) afferenti al Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura, dell’Università di Padova. Il lavoro mira a ricostruire attraverso ogni fonte o materiale storico reperibile un testo critico che illustra la storia dell’edificio, da Macello a Scuola Selvatico, per passare nella fase successiva alle ricostruzioni grafiche delle architetture, con ausilio di software progettuali, e all’analisi della genesi delle forme.

La ‘Scuola di disegno pratico, di modellazione e d’intaglio per gli artigiani’ era stata istituita dal Comune di Padova nel 1867 per la promozione delle arti decorative, con l’obiettivo di superare il ritardo del sistema industriale italiano e sostenere la concorrenza sui mercati europei, secondo il progetto lungimirante del marchese Pietro Selvatico. La Scuola, diventata Istituto d’Arte e poi Liceo Artistico, ha mantenuto nel corso della sua lunga storia una tradizione laboratoriale per formare artisti in grado di progettare e realizzare opere in un passaggio continuo tra la fase creativa e quella esecutiva, in cui non c’è procedimento meccanico, ma la consapevolezza della forma, dello spazio, delle misure, del funzionamento degli oggetti.

Francesco Pinton

Diplomato al Liceo Artistico di Padova e all’Accademia di Belle Arti di Venezia, master di specializzazione in Fotografia

Dopo aver lavorato molti anni nel mondo della moda e della fotografia pubblicitaria, con marchi importanti e per prestigiose riviste internazionali, Francesco Pinton avverte la necessità di applicare la fotografia al mondo reale, a storie che siano palpabili. Questa evoluzione verso una fotografia di maggiore impatto sociale avviene durante gli anni di insegnamento alla Scuola Italiana di Design (1993-2001).

Ha lavorato per i maggiori architetti spagnoli e italiani. www.francescopinton.es

Informazioni

Ingresso libero

Orario 10-13 e 15-19, lunedì chiuso

Assessorato alla Cultura

Servizio Mostre

Tel. 049 8204529

donolatol@comune.padova.it

Gallery