“Architettura e simbolismi” per Notturni d'Arte alla biblioteca comunale di Noventa Padovana

Ritorna anche quest'estate la rassegna "Notturni d’Arte", organizzata dall’Assessorato ai Beni storici ed Architettonici del comune di Noventa Padovana.

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DI "ARCHITETTURA E SIMBOLISMI"

La quarta edizione, dal titolo "Architettura e simbolismi", sposta la riscoperta storica e culturale del territorio sulmettere in evidenza il legame forte tra l’architettura e i simbolismi che questa utilizzava e su come la politica utilizzasse l’architettura per celebrare sè stessa.

Il percorso si snoda attraverso tre serate, in programma tra fine agosto e i primi di settembre.

L'EVENTO

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 24 agosto nella sede della biblioteca comunale e avrà come relatore l'architetto Enrico Pietrogrande.

Punto di partenza sarà l’edifico di più recente costruzione: la Casa del Fascio ora sede della biblioteca comunale, realizzata su progetto di Quirino De Giorgio, architetto responsabile della politica edilizia del Partito Fascista nella provincia di Padova e che ha, nella sua lunga attività professionale, lasciato molti importanti interventi non solo in Italia ma anche all'estero.

Un edifico che oggi risulta semplice e può passare inosservato, ma che nella sua progettazione prevedeva una serie di dettagli e finiture che gli avrebbero consentito di assumere una qualità architettonica ben più pregiata.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

DETTAGLI

Tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 21, sono gratuiti e senza obbligo di prenotazione.

INFORMAZIONI

http://www.comune.noventa.pd.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=13328