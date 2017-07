“Architettura e simbolismi” per Notturni d'Arte alla chiesa di Noventa Padovana

Ritorna anche quest'estate la rassegna "Notturni d’Arte", organizzata dall’Assessorato ai Beni storici ed Architettonici del comune di Noventa Padovana.

La quarta edizione, dal titolo "Architettura e simbolismi", sposta la riscoperta storica e culturale del territorio sulmettere in evidenza il legame forte tra l’architettura e i simbolismi che questa utilizzava e su come la politica utilizzasse l’architettura per celebrare sè stessa.

Il percorso si snoda attraverso tre serate, in programma tra fine agosto e i primi di settembre.

La seconda serata, il 31 agosto con ritrovo sul sagrato della chiesa di Noventa in compagnia di Pietro Casetta, prevede la visita alle cappelle funerarie delle famiglie gentilizie presenti nel cimitero di Noventa che, realizzate tra fine ottocento e primi decenni del novecento, esibiscono simbologie e aspetti stilistici di interessante lettura e permettono una panoramica dell’evoluzione degli stili architettonici a cavallo tra i due secoli.

Tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 21, sono gratuiti e senza obbligo di prenotazione.

http://www.comune.noventa.pd.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=13328